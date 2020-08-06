新冠肺炎︰疫情揭美國藥物供應　過分依賴中國

美國《華爾街日報》報道，新冠肺炎疫情危機導致國內出現藥物短缺，凸顯了美國對中國原料藥物的依賴程度。國防官員直指，中國在全球原料藥市場的主導地位不斷增強，帶來顯著國家安全風險；總統特朗普政府有意將原料藥生產線轉回國內。

新冠肺炎疫情爆發後，中國對藥物內需大增、出口下降，美國民眾開始買不到常見的頭痛退燒藥撲熱息痛（Paracetamol）。撲熱息痛、抗生素盤尼西林、降血壓的纈沙坦等，均是中國目前大量生產的關鍵原料藥；而它們很多都是美國生產商此前認為無利可圖的通用化學品，生產線遂漸漸轉移至成本較低的亞洲。

據美國商務部以及分析師估計，產自中國的撲熱息痛約佔美國使用量的70%。這種依賴情況在疫情導致供應鏈受干擾、需求量激增之際更加明顯，引發特朗普政府和國會關注，參議院早於3月已通過法案，計劃恢復國內生產原料藥的能力。

《華爾街日報》直指，中國內有聲音認為，可利用醫療物資來換取政治利益。美國國防部下屬的國防衞生局副營運助理主任普里斯特（Christopher Priest）明言，中國在全球原料藥市場的主導地位不斷增強，由此帶來極大的國家安全風險。