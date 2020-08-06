日自民黨倡與美軍聯手　於釣魚島附近軍演

自民黨的國防議員聯盟向河野太郎（圖）提出，在釣魚島附近展開日美聯合軍演。（Getty Images圖片）

中日屢就釣魚島主權問題生摩擦，日本執政自民黨的國防議員聯盟周三（5日）就此開會，並向防衞相河野太郎提出在釣魚島附近展開日美聯合軍演的提議。會上另有意見提出，自衞隊應恢復使用較接近釣魚島的沖繩縣下地島機場，作戰機升降。

自民黨國防議員聯盟周三在黨總部召開會議，商討了近日中國海警船接連在釣魚島周邊航行的問題。會上相繼有人指出，應在釣魚島實施首次自衞隊與美軍的聯合訓練。議聯會長、前防衞廳長官衞藤征士郎在會後，與河野太郎通電傳達上述意見。

會上另有人提出，自衞隊應利用比作為防空據點的航空自衞隊那霸基地，更接近釣魚島、位於宮古島市的下地島機場。該機場擁有3000米跑道，可起降F15戰機。沖繩回歸前的1971年，日本政府與當時的琉球政府簽署了非民用飛機不使用該機場的備忘錄。

另外，河野太郎周二（4日）在記者會上揚言，日本謀求提升攻擊敵軍基地能力而更改防衞政策，毋須過問南韓。南韓國防部副發言人文洪植周四（6日）回應指，日本應當堅持履行「專守防衞」原則，而朝鮮半島的問題則應以美韓同盟為主作應對。