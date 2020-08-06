新冠肺炎：傳白宮讓步　新一輪紓困案仍未達共識

美國白宮和國會繼續就新一輪針對新冠肺炎疫情的紓困案談判，但至周三（5日）仍未有共識。美媒引述消息指白宮作出讓步，將失業救濟金由原來計劃的每周200美元（約1550港元）提高一倍，並增加地方援助，但未獲民主黨同意。若在限期前未談妥，總統特朗普或單方面採取行動。

白宮幕僚長梅多斯、財長姆紐欽、民主黨籍眾議院議長佩洛西、參議院少數黨領袖舒默參與談判，已討論逾一周。消息人士指，白宮同意將失業救濟金調高至400美元（約3100港元），民主黨卻堅持定在600美元，但同意向美國郵政提供100億美元援助一年。白宮亦同意撥款2000億美元（約1.55萬億港元）於地方援助，但仍遠少於民主黨要求的1萬億美元（約7.8萬億港元）。

梅多斯表示，目前距離達成共識仍很遠，他們將於周四（6日）繼續談判；如果未達共識，特朗普準備好就失業救濟金等問採取單方面行動。姆紐欽表示，目標是在周五（7日）前就主要問題達成共識。民主黨方面則反對為談判設限期，佩洛西對雙方達成共識抱樂觀態度。

美國累計有逾482萬人確診，當中逾15.8萬人死亡。其中最嚴重的加州有53萬多人確診，近萬人死亡；佛羅里達州亦突破50萬人確診，僅次於加州，另有7627人死亡。