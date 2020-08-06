SpaceX測試火箭彈射成功　未來或用於登陸火星

美國太空探索科技公司（SpaceX）的龍飛船日前成功完成首次載人任務，周二（4日）下午再傳來喜訊。該公司被稱為「飛天巨桶」的測試火箭SN-5，在德州成功試飛，彈射至150米高空後，再於受控制的情況下返回地面，這令人類登陸火星和重返月球的日程再加快了一步。

SN-5火箭是由一個原尺寸的燃料箱，搭載於猛禽火箭引擎製成，目的是測試引擎用於載人火箭「星際飛船」（Starship）升空時，推力是否足夠把超級沉重的火箭送到指定的軌道上。SN-5原定在周一（3日）黃昏首次試射，但SpaceX卻在臨發射前一刻中止倒數，並延至周二重新發射。

SpaceX將測試片段全程在YouTube上直播，可見在轟然巨響之後，SN-5搖搖晃晃地升空，飛行過程約45秒，最後在降落點伸出6支支架穩定地着陸。SpaceX行政總裁馬斯克其後在Twitter表示：「火星的目標愈來愈真實，正加速取得進展。」

猛禽火箭引擎在全功率下可產生高達200噸推力，被稱為有史以來最強力的甲烷燃料火箭引擎；而星際飛船將是美國太空總署（NASA）於未來的登陸火星及重返月球計劃時考慮使用的三款載具之一。NASA署長布里登斯廷曾表示，星際飛船或其他運載火箭絕對可改變太空探索的遊戲規則。