特朗普簽令　禁美企45天後與TikTok及WeChat母公司交易

美國加強封殺中國的應用程式，總統特朗普周四（6日）簽署行政命令，禁止美企45天後與TikTok母公司字節跳動及WeChat母公司騰訊交易。美國科企微軟早前表示，正與字節跳動討論收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務，但英國《金融時報》引述5名知情人士報道，微軟正尋求收購TikTok的全球業務。微軟和字節跳動均無作回應。

報道指，特朗普周四晚簽署及頒布行政命令，將會禁止屬美國司法管轄的任何人或資產，與字節跳動及騰訊交易，禁令於45天後、即9月20日生效。特朗普表示，美國必須採取進取的行動，對抗威脅國家安全的應用程式。他又提到上述社交應用程式帶來的私隱疑慮，指摘TikTok及WeChat自動收集大量用戶資訊，恐讓中共獲取美國民眾的個人資料，而WeChat更會收集訪美中國人的資料，令他們繼續在中共的監視之下。

早前有報道指，字節跳動認為TikTok所有業務的價值超過500億美元（3900億港元）；微軟則沒有披露它願意付多少錢收購TikTok的業務。《金融時報》指出，除了上述美加澳紐，微軟也正在探討一併收購TikTok在印度和歐洲業務的可能性。但另有英國傳媒引述消息指，微軟並無在談判中提及收購TikTok的全球業務，又指微軟雖曾一度與字節跳動商討有關收購印度TikTok的事宜，但最後拉倒。

另外，美國參議院周四一致通過法案，禁止聯邦政府人員在政府提供的電子產品上使用TikTok。提出法案的共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）表示，對於得到共和、民主兩黨的支持感到鼓舞，以追究這些為中共做事的企業；又強調「我們不會止步於此」。眾議院上月亦通過類似法案，待兩院綜合了法案的最終版本，再交由特朗普簽署成法。中國2017年通過法案，要求企業有義務支持和配合國家的情報工作。

日本TBS電視台周五援引該國政府消息指，中國警告日本封殺TikTok將對雙邊關係產生「重大影響」。報道指，日本執政自民黨部分議員因憂慮用戶數據會落入中國政府，已決定推動對TikTok採取限制措施。日本外務省未有置評，政府亦未稱正考慮禁用TikTok。