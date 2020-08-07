Twitter在官員及官媒戶口加識別標籤　中英美法俄5國先行

美國社交媒體Twitter周四（6日）公布新措施，限制國家附屬媒體（state-affiliated media）及政府主要官員傳播內容。Twitter會在這些戶口加上識別標籤，並且不會增強推廣這些戶口的推文。

Twitter稱，例如外長、駐外大使和官方發言人等主要官員的戶口，會被加上標籤；國家附屬媒體、它們的總編輯和高層的戶口也會附上標籤。標籤出現在帳戶簡介，以及整個版面上的用戶名稱旁邊。政府官員戶口的標籤是一支旗杆圖，旁邊寫着「政府戶口」；國家附屬媒體的標籤則是一個有咪高峰講台的圖案，旁邊寫着「國家附屬媒體」。

Twitter又指，國家元首的私人戶口不會被加上標籤，理由是「那些戶口廣為人知，受傳媒和公眾關注」，但他們辦公室的機構戶口則會被標籤。例如，Twitter已將美國白宮的戶口加上標籤，但總統特朗普的戶口則沒有。

Twitter初期只會在中、英、美、法、俄5個聯合國安理會常任理事國的官員和傳媒戶口套用標籤，但其後會逐步推廣至其他國家。

另一社交媒體Facebook今年較早前已為受政府操控的傳媒加上標籤，而Twitter在實施新措施的聲明中表示：「我們相信這是重要的一步，好使公眾看到一個來自另一個國家的戶口在討論地緣政治議題時，了解這些國家相關的背景，並更清楚得知他們代表甚麼人。」又指新措施會影響到一些被國家透過財政資源和政治壓力，操控其編輯內容、製作和發行的媒體。