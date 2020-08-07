全國步槍協會高層涉中飽私囊　紐約入稟求解散

美國紐約市檢察總長詹姆斯（Latitia James）周四（6日）向州法院入稟控告全國步槍協會（NRA），指控NRA的高層涉中飽私囊及其他有問題開支，要求解散協會。

詹姆斯入稟曼哈頓州法院指，檢方經過18個月調查，發現NRA有誤用公款及假公濟私的情況，行政總裁拉皮埃爾（Wayne LaPierre）等領導層挪用數百萬美元讓自己及親人使用。她指出，NRA的聲望及舒適的政治關係造就一種文化，經常違反非牟利組織的規章制度、州和聯邦法律等，形容NRA充滿「欺詐及濫用」，沒有組織能凌駕法律，所以檢方尋求解散NRA。檢方亦點名皮埃拉及另外3名高層行為不當，要求施加罰款，但無起訴他們。

NRA主席梅多斯批評民主黨籍的詹姆斯是政治機會主義者，攻擊保護擁槍權的憲法第二修正案倡議者，又諷刺對方本來可以袖手旁觀，但隨着踏入2002年選舉周期，「調查亦步入正軌」。梅多斯已向聯邦法院提出反訴訟，可令今次事件拉鋸至11月大選後。

同日，首都華盛頓檢察總長亦宣布起訴NRA旗下基金會，涉挪用公共資金支付高層私人開支。