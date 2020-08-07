美對加國鋁材重徵10%關稅　渥太華將反擊

美國總統特朗普周四（6日）宣布本月16日起，重新對加拿大鋁材徵收10%關稅，保護美國鋁業發展。加拿大強烈反彈，副總理方慧蘭隨即宣布反擊，將對進口的美國商品加徵關稅，總額與美國對等，但未公布詳情。

特朗普到俄亥俄州的惠而浦洗衣機工廠拉票時指，華府數月前同意撤銷部分鋁材關稅，換取加拿大政府承諾其鋁材不會傾銷到美國，以及扼殺美國鋁業職位，但加方破壞承諾。他已簽署公告，援引1962年貿易擴張法第232條對加拿大鋁材重徵10%關稅；徵稅對象為原始純鋁。

方慧蘭反駁，加拿大的鋁材不對美國構成國安威脅，反而加強美國國安，批評美方做法會損害工人及地區經濟，渥太華會反擊，實施「一蚊對一蚊（dollar-for-dollar）」的報復措施。總理杜魯多聲言，政府會保護加拿大工人。

美國業界亦批評徵稅適得其反，無助美國經濟，是「一步錯誤的方向」，將會增加公司和消費者的成本。有美媒分析，俄亥俄州是特朗普於2016年大選勝出的關鍵搖擺州份之一，這只是特朗普為了爭取該州藍領選票的舉措。