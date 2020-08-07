Kanye West暗示參選為助特朗普　鎅走拜登選票

美國黑人饒舌天王Kanye West向來是總統特朗普的支持者，上月突然宣布參選總統，但近日被揭獲共和黨協助他在一些選情激烈的州份拉票。他周四（6日）接受美國雜誌《福布斯》訪問時，未有否認自己是攪局者，暗示參選是為了協助特朗普，「鎅走」民主黨參選人拜登的選票。

近日多個報道指出，共和黨的工作人員協助Kanye West在威斯康辛、俄亥俄等州份的選舉活動，而這些往往是特朗普與拜登選情最咬緊的州份。Kanye West接受《福布斯》訪問時，口快透露自己是「為了總統而參選」，承認自己難以取得選舉人票半數270張的門檻。

但被問及是否選舉攪局者時，Kanye West僅稱不會與對方爭辯，又拒絕回應是否覺得被利用。他另透露，計劃在下個月內構思建校，正與美國教育部部長德沃斯（Betsy DeVos）討論新冠肺炎疫情後的課程問題，反映他與特朗普政府仍有聯繫。

特朗普周四前往俄亥俄州克萊德（Clyde）發表演說造勢前，在當地的克利夫蘭機場發言批評拜登。特朗普指摘對方跟隨激進左翼的議程，「奪去你的槍械，摧毀（賦予正當防衞權的）憲法第二修正案，沒信仰，傷害神」。但事實上，拜登曾多次談及天主教信仰對他的指引作用，其發言人亦反駁特朗普的說法。

特朗普陣營早前要求增加一場總統選舉辯論至4場，並把首場辯論由下月29日提前至同月首周。但總統選舉辯論委員會周四拒絕有關要求，維持只有3場為時90分鐘的辯論，如期在下月下旬開始。