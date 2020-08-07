特朗普行事莫測　國防部不敢提意見恐掀戰爭

美國有線電視新聞網絡（CNN）國安新聞記者希道（Jim Sciutto）的新書《狂人理論：特朗普對決世界》（The Madman Theory: Trump Takes on the World，暫譯），將於下周二（11日）出版，內容揭露美國總統特朗普的行事手法變幻莫測，令其國安顧問都不敢就美國與朝鮮半島及伊朗問題，向他提供任何軍事意見，以免他真的發動戰爭。

書中引述美國國務院對北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）表示，2017年美朝關係緊張之際，五角大樓不願為特朗普提供廣泛的軍事選擇，憂慮他真的希望開戰及會對平壤展開軍事行動。他稱：「我們非常謹慎，因為你提出的任何選擇，他都可以使用。」他又形容特朗普與北韓領袖金正恩一樣行事難測，但傾向以外交手段解決緊張局勢，但認為對特朗普而言，不可預測是他連任的有利手段。

由於特朗普的決定反覆無常，令美方都要謹慎提醒北韓及伊朗官員，連白宮官員也不知其下一步行動。以2019年波斯灣危機為例，特朗普考慮向伊朗展開軍事行動，五角大樓官員曾就此提醒區內的美國盟友及德黑蘭的官員。特朗普報復伊朗，在伊拉克以無人機擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼的決定，更令五角大樓目瞪口呆。