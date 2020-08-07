隱形機「總動員」　演練壓制敵軍防空

地緣政治局勢緊張之際，美國空軍周二（4日）至周四（6日）舉行一場所有型號隱形軍機都參與的演習，演練穿透禁區、壓制與摧毀敵軍防空系統及電子攻擊戰術。

演習在內華達州內利斯空軍基地舉行，參與的隱形軍機有F22及F35A戰機、B2A戰略轟炸機、RQ170無人偵察機，不具隱形性能的F15E戰鬥轟炸機及EA18G電子攻擊機亦有登場。演習針對利用第5代隱形軍機壓制敵軍防空以支援B2A、非隱形的第4代軍機與第5代軍機共同壓制敵軍防空，以及這兩代軍機的電子攻擊戰術有效性。

美軍發聲明指，演習集中展示低可偵測性平台對付先進威脅的有效性，並將繼續改善第4代與第5代軍機的聯合戰術，加強在先進威脅環境的能力。此外，參與演習的軍機提供「獨特混合」的聯合平台，令發展與評估作戰相關能力方面得以最大化。

美國軍事網站Breaking Defense表示，這是美軍首次測試隱形軍機如何在高度爭奪的空域聯合行動，其中F35A為較舊型號的B2A及RQ170提供反防空掩護。至於被列為高度機密的RQ170，過往曾試驗執行情報、監視、偵防任務，直接支援其他隱形軍機。