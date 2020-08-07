沙特前情報官流亡加拿大　控王儲派人圖滅口

流亡加拿大的沙特阿拉伯前情報高官賈布里（Saad al-Jabri），周四（6日）向美國法院提出訴訟，指沙特異見記者卡舒吉在土耳其遇害數周後，王儲穆罕默德‧薩勒曼派遣小隊到加拿大暗殺他。暗殺行動最終失敗。

106頁的法庭文件顯示，穆罕默德‧薩勒曼在2018年10月，派出名為老虎隊（Tiger Squad）的暗殺小隊到加拿大，並攜帶兩袋法醫工具入境；老虎隊由軍事及情報人員組成，當中包括涉嫌殺害卡舒吉的人。暗殺小隊當時以旅遊簽證入境，假裝不認識大家，其後入境官員發現他們一行人的合照後起疑，盤問完就拒絕入境。

為了令賈布里返回沙特，穆罕默德‧薩勒曼被指傳送私人信息威脅他，其中寫道：「我們一定找到你。」訴訟指，穆罕默德‧薩勒曼很想置他於死地，因此過去年3年試圖實現此目標。沙特沒有回應事件，加拿大當局表示不會評論個別案件，但強調加方絕不容忍威脅加國國家安全或公民安全的外國行為。

61歲的賈布里是沙特前王儲納伊夫的助手，他多年來擔當英國軍情六處（MI6）和其他西方情報機構在沙特的關鍵中間人，3年前逃亡到加拿大，並在多倫多接受私人安全保護。納耶夫是沙特國王薩勒曼的侄子，目前遭到軟禁及被控叛國罪。