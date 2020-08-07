新冠肺炎：分享校園人滿為患照　兩學生停課

有學生在復課首日上載學校走廊擠滿人的照片。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻之際，多個州份仍選擇讓學童回校上課。喬治亞州達拉斯一間中學周一（3日）復課後，至少兩名學生在社交網上載學校走廊人滿為患的照片，引起網友熱議，事後被校方停課5日。

北保爾丁中學（North Paulding High School）周一安排學生上課，15歲女學生沃特斯（Hannah Watters）在Twitter分享復課後第二日的照片，相中可見走廊逼滿學生，只有少數人戴上口罩，也沒有保持社交距離。沃特斯在Twitter寫道：「情況很惡劣，我們停下來，因為太多人了......更不用說只有10%人戴口罩。」

其後校方指沃特斯違反學校守則、即未經允許使用手機和發布未成年人士的照片，罰她停課5日。沃特斯母親反對校方做法，指已向學校提出申訴。學校負責人奧托特（Brian Otott）辯稱，指照片以偏概全，學生只會在轉堂期間在走廊逗留一會，強調校方遵守州教育部的防疫建議，但坦誠「毫無疑問這張照片並不好看」。除喬治亞州外，密西西比州、田納西州、印第安納州也陸續復課。