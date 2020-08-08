家長集體訴訟　告TikTok傳送未成年用戶資訊至中國

中國影片分享程式抖音海外版TikTok面臨美國封殺，美媒近日報道，加州及伊利諾伊州在過去一年有數十宗入稟控告TikTok竊取未成年用戶資料的訴訟，它們是獨立案件但同類，目前已合併成為集體訴訟；TikTok否認指控。若入稟人勝訴，TikTok恐面臨數億美元賠款。

報道指，加州及伊利諾伊州目前合共有20名家長代表未成年子女入稟，控告TikTok擅自收集未成年用戶的面部識別、位置、密切聯絡人數據並秘密地傳送至中國，聯邦法官周二（4日）把案件合併成集體訴訟，交由伊利諾伊州的地區法院審理。入稟人將要求主審法官把訴訟擴大至全國性的集體訴訟，可能影響全美數千萬用戶。

入稟狀聲稱，測試顯示TikTok把用戶數據經與中國政府合作的第三方傳送到中國，相關資訊暴露用戶的位置、健康、宗教及政治立場、性取向等，當用戶下載TikTok後，程式在建立帳戶前已收集用戶數據，違反伊利諾伊州生物特徵法律的規定。該州規定，網絡平台收集用戶資料前必須經事主同意。

TikTok律師團隊否認指控，稱程式沒有收集用戶的生物資訊，亦沒有把任何數據傳到中國。不過，團隊亦承認，TikTok的私隱政策全面披露用戶資料會與TikTok相關企業、第三方商業夥伴和服務供應商分享，這是社交網平台程式基於廣告商業模式的標準。TikTok又反駁，訴訟是基於對恐華情緒，與源於政治攻擊的反華言論一樣。TikTok的母公司是北京字節跳動。