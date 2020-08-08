前白宮國安顧問斯考克羅夫特逝世　享年95歲

美國前白宮國家安全顧問斯考克羅夫特（Brent Scowcroft），周四（6日）晚在美國維珍尼亞州的家中逝世，享年95歲。白宮、美國前總統小布殊等表示哀悼，中國駐美國大使館讚揚他一直堅定支持及積極推動中美關係發展。

美國前總統老布殊發言人麥格拉思（Jim McGrath）表示，斯考克羅夫特於當地時間周四在維珍尼亞州的家中自然死亡。現任白宮國家安全顧問奧布萊恩周五（7日）在一份白宮聲明中，對其逝世表示悲痛，讚揚他是白宮國家安全顧問此職上最卓越的人之一。小布殊同日亦發聲明，指斯考克羅夫特生前是其父老布殊非常重要的顧問和朋友。

中國駐美國大使館周六（8日）在官網發文表示沉痛哀悼，並向其家屬致以慰問。聲明指出，斯考克羅夫特是美國著名政治家及外交家，亦是中國人民的老朋友，曾為中美關係發展作出積極貢獻；又指穩定的中美關係符合兩國及國際社會的共同利益，相信兩國關係能克服困難回到正軌，將是對斯考克羅夫特最好的紀念。

斯考克羅夫特1925年3月生於美國猶他州，先後在西點軍校和哥倫比亞大學就讀，曾在美國空軍服役並獲中將軍銜。他於1975至1977年、1989年至1993年分別擔任時任美國總統福特和老布殊的國家安全顧問，是唯一一位在兩屆不同政府中擔任此職的官員，在美國外交決策中發揮重要作用，曾反對2003年入侵伊拉克。