拜登承諾當選撤對華關稅　倡多邊模式應對中國

中美關係是今屆美國大選的焦點議題，民主黨參選人、前副總統拜登近日受訪表明，一旦當選會撤銷特朗普政府對中國貨加徵的懲罰性關稅，主張以多邊合作模式改變中方的貿易行為，要用正確方法與世界貿易組織打交道。但其幕僚及後指此事未有定案，僅稱拜登「一上任就會重新評估這些關稅措施」。

全國公共電台（NPR）周三（5日）刊登拜登的訪問，他承諾當選後會撤銷總統特朗普在中美貿易戰對華貨加徵的關稅，並淡化認為特朗普鷹派對華立場有效的輿論。他指出，美國的製造業衰退，農業損失數十億美元，特朗普政府用錯誤方法對付中國。

拜登續指，中國正在竊取美國知識產權、正在調節，能否在中國做生意基於美企是否擁有中資公司51%所有權的情況要結束。被問及中方是否需要符合某些條件才獲撤關稅，拜登無正面回應，稱會採取多邊模式令中國改變行為。他提出，問題是中方與美方做生意時的合適行為是甚麼，中國要遵守國際規定，而華府目前所做的是將自己解除武裝。

民主黨即將舉行全國代表大會，此前拜登會先公布副手人選。美媒周五（7日）報道，密歇根州女州長惠特默上周日曾到特拉華州與拜登見面，根據航班紀錄顯示她是即日來回。惠特默是拜登副手人選之一，州長辦公室稱不討論惠特默的私人行程，拜登陣營拒絕評論事件。