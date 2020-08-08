新冠肺炎：特朗普威脅繞過國會　簽行政命令派糖

美國政府與民主黨國會領袖周五（7日）仍未就新一輪新冠肺炎紓困案達成共識，總統特朗普警告，若雙方在本周工作日結束前仍無協議，將繞過國會直接簽行政命令發放援助，與民主黨「各行各路」。

民主黨提出的方案總值3萬億美元（約23.4萬億港元），但白宮認為金額太高，傾向援助規模大概1萬億美元（約7.8萬億港元）。眾議院議長佩洛西在會前提出，民主黨把援助金額下調1萬億美元，白宮則上調1萬億美元，雙方的總額就會很接近。不過，談判結束後雙方無共識，白宮指民主黨方案仍值2萬億美元（約15.6萬億港元），超出支援學校復課及失業人士所需。

佩洛西會後指雙方分歧仍大，參議院少數黨領袖舒默則形容談判令人失望。財長姆紐欽稱，總統希望達成協議，不幸地當日無任何進展，表明他要有新方案才有興趣再談判。特朗普在Twitter發文批評民主黨，寫道：「佩洛西和舒默只關心民主黨州份的紓困金，但對中國病毒毫無實際幫助。想要1萬億美元？無興趣。我們各行各路。」

有報道指，特朗普可以採取的行動有限，因為財政權力在國會手上，姆紐欽預期特朗普或簽令延長額外失業救濟金、推遲償還學生貸款和利息等。