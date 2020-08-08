俄警告美：來襲彈道導彈均視為核攻擊

美俄軍事角力愈演愈烈，俄軍周五（7日）發表文章警告美國，不論射向俄羅斯的彈道導彈是否搭載核彈頭，俄方都視為核攻擊並作為核報復的正當理由，更稱越過這條紅線將招致毀滅性的後果；此番言論被指是針對研發長程非核子武器的美國。

該篇文章由俄軍總參謀部軍官撰寫，並刊在俄羅斯國防部的官方報紙《紅星報》。它表明由於無法識別來襲的彈道導彈配備核彈頭或常規彈頭，因此只能視之為核攻擊。文章寫道：「任何來襲的導彈將視為搭載核彈頭，有關導彈發射的資料將自動傳送給俄國軍政領導層，他們將取決形勢發展，決定核武部隊報復行動的範圍。」

文章警告俄方已經劃下紅線，「我們並不建議任何人越過它」，又指如果一個潛在敵人竟敢這樣做，「那麼回應將毫無疑問是毀滅性」。文章最後強調，俄國軍政領導層將決定具體的報復行動，例如何時、何地及如何反擊，而這一切視形勢而定。

俄羅斯總統普京今年6月批准新核威懾政策，首次表明若收到有關彈道導彈瞄準俄羅斯領土及盟友的可靠情報，或敵人攻擊俄方重要政府及軍事設施，令俄軍核武部隊失去反擊能力時，俄方可以使用核武還擊。政策亦一如以往地重申，當國家及盟友面對核攻擊，或威脅存亡的常規及大殺傷力武器侵略時，俄方也可以動用核武。

美國特朗普政府去年8月正式退出與俄方簽署的《中程導彈條約》後，隨即加快研發長程常規導彈的進度，同月試射一枚條約禁制的陸基巡航導彈；同年12月再試射該條約禁制的陸基彈道導彈，兩者飛行逾500公里。條約規定美俄不得擁有射程介乎500公里至5500公里、配備常規及核子彈頭的陸基巡航導彈及彈道導彈。