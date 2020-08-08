新冠肺炎：紐約州恢復面授課程　家長教師憂慮

美國紐約州州長科莫周五（7日）指，州內新冠肺炎感染率已降至全國最低，宣布將於秋季復課，各地區的議員及警長可商議學校是否重開；而超過700個地區的學校可經由教育及衞生部門批准後，最快在未來數周開放。惟有教師工會代表指，現時面授課程在部分地區實行仍未安全，家長對此亦感憂慮。

紐約州感染率維持約1%，每日新增個案少於200宗。科莫在記者會中表示，根據世界衞生組織的指引，只要該區在過去2周的平均感染率不高於5%，學校則可彈性決定在本月底或下月初開學。目前大部分校區已提交了復課計劃，未提交的只有約50份。

科莫又指，已就復課詳情接獲排山倒海的家長查詢，故校區將於月內與家長及教師進行視像會議釋疑。他稱，年齡超過65歲的老師若有感染症狀可豁免檢測，並留在家中工作。他亦要求各區在學年開始時，要公布為教師及學生快速測試的計劃、地點及時間表，亦需公開校內是否有確診個案。

而在紐約市，市長白思豪要求感染率不高於3%才能復課；學校若有2宗確診則須停課2周。紐約市教師聯合聯邦主席穆爾格魯（Michael Mulgrew）同日表示，防疫措施不足或會引發教師採取法律行動。