連番押後公布副手　拜登被指決策慢

美國民主黨下周一（17日）舉行全國代表大會，總統參選人拜登屆時會正式接受提名。不過，拜登宣布副總統人選的日期一再延後，被指決策緩慢。拜登上周六（8日）受訪時一度稱已揀好副手，但其陣營後來否認，改口稱「只是玩笑」。

拜登的副手遴選進入最後階段，他原定8月1日公布決定，後來押後至8月第一周，現時相信他要到黨大會前一刻才會宣布，而黨大會亦是他提名副手的最後期限。《紐約時報》指出，拜登的政治生涯都謹慎做決策，要聽取盟友、家人等各方意見，其延長決策限期的習慣亦令許多民主黨人感焦慮和煩惱，亦有人認為這樣能讓拜登獲得深思熟慮的決定。

《紐時》形容拜登無論在大小事務，都不是可以被催促的人，而他視揀副手為特別重要的事。民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）表示，拜登做決定前會考慮一系列問題，會徵詢專家意見。他透露，拜登在周末與有數場重要會晤，可能與副手人選及他信賴的顧問見面。

外界一直猜測拜登會否挑選黑人女性為副手，知情人士稱拜登圈子上周最常討論的人選是加州女參議員哈里斯、前國家安全顧問蘇珊·賴斯及密歇根州女州長惠特默。另有消息指，拜登的人選名單只餘2人，就是哈里斯及蘇珊·賴斯，她們都是黑人。