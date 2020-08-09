阿薩爾訪台前夕　美航母列根號現身東海

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾周日（9日）率團訪台，引發北京強烈不滿。中美關係緊張之時，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）同日在社交網發文，指美軍航空母艦列根號聯同神盾巡洋艦安堤坦號（USS Antietam），上周六（8日）在日本與台灣之間的東海巡弋。

南海戰略態勢感知計劃周日另一條貼文則指，美國海軍的一架P8A反潛巡邏機，上周六亦現身台灣南部海域，向西北方向朝着大陸海岸飛行，一度飛行至距離大陸海岸約124.4公里的位置後折返。貼文形容，上述路線更像是EP-3E或R135電子偵察機的航線，對P8A反潛機而言並不尋常。

大陸官媒周日則指，中方南部戰區空軍航空兵某旅與雷達某旅，近日就海上突發空情進行演練。貼文附上片段顯示，中方發現兩架外機後，南部戰區空軍戰機升空，中英雙語喊話驅離。貼文指，中方飛行員在雷達站提供的空情信息指引下，迅速駕機升空，進行警戒監視、查證識別、跟飛取證和語音警告，在最短時間內完成特情處置。

阿薩爾將於周日下午約5時乘搭專機抵達台灣，成為首位訪台的美國衞生部部長，也是6年來首位訪問台灣的美國內閣成員，以及1979年以來訪問台灣層級最高的美國內閣官員。他周一（10日）與台灣的蔡英文總統見面，並與衞福部部長陳時中等人會面，交流防疫經驗。