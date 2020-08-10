傳與美國討論成立新組織取代世衞　台總統府闢謠

日本傳媒周日（9日）報道，美國衞生及公共服務部部長阿薩爾同日率團訪台，或會與台灣官員商討，設立取代世衞（WHO）的新國際衞生組織。台灣的總統府回應指，台美防疫交流未涉及所謂成立新國際組織事宜。

《日本經濟新聞》報道，阿薩爾年初曾公開支持台灣以觀察員身份參與世界衞生大會（WHA），而華府隨後宣布退出世衞，故台灣方面希望與美國一同主導設立新國際性保健衞生組織。

報道又引述台政府消息人士指，世衞受中國大陸影響已不能再信賴，台灣希望集結理念相近的國家設立新組織，並期望美方擔任前方搖旗吶喊角色。報道續指，台灣的高層官員不久將來或正式訪美，料引起中國大陸強烈不滿，大陸更有可能派軍在台灣海峽軍演表明態度。

台灣的總統府同日晚上表明，台美防疫交流不會涉及成立新國際組織，雙方將在共同發表的「防疫夥伴關係聯合聲明」基礎上，持續深化醫衞合作，同時期望阿薩爾透過此行與政府相關人員當面交換意見，共同研擬未來合作方向，讓「台灣模式」能對全球抗疫有更大貢獻，也讓全世界更支持台灣的國際參與。

阿薩爾率團在抵達松山機場後，在機場接受新冠肺炎病毒檢測，阿薩爾周一（10日）凌晨發貼文，指訪問團成員全員均未有感染。