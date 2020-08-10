白宮顧問稱華黑客攻擊選舉設施　佩洛西指俄國威脅更大

距離美國總統選舉尚餘3個月，美國國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周日（9日）受訪時稱，與中國政府有聯繫的電腦黑客，正對美國的選舉基礎設施展開網絡攻擊，亦認為中方希望見到總統特朗普連任失敗。

奧布賴恩在哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面向全國》（Face the Nation）中提到，中國與俄羅斯及伊朗一樣，對美國的選舉基礎設施及網站展開網絡攻擊及網絡釣魚。他說，美方官員留意到，有黑客試圖入侵位於全國的國務卿辦公室網站，而這些辦公室負責處理地區選舉之餘，亦會收集數據。

奧布賴恩警告，任何企圖干涉美國自由公正選舉的國家將面臨嚴重後果，又指俄國或中方喜歡特朗普抑或民主黨參選人、前副總統拜登並不重要，因為美方「不會讓別國決定誰人出任下任總統」。

與此同時，民主黨的國會眾議院議長佩洛西強調，俄羅斯及中國干預總統選舉的威脅程度不同。她形容俄羅斯無時無刻主動地干預，無論是2016年或本屆選舉，促請情報機關公布詳情。對於中方是否更支持拜登，她稱：「我們（民主黨）並不清楚，但有其他人這樣說。」