想總統山加自己雕像　特朗普斥假新聞

美國傳媒周日（9日）報道，總統特朗普一直希望自己的雕像可出現在南達科他州的拉什莫爾山、俗稱總統山，與4位美國史上最受敬仰的總統並列。白宮去年主動聯絡南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）詢問事情進展，諾姆其後更趁特朗普到訪，向他送贈刻有其肖像的仿製總統山特朗普其後在Twitter斥責是假新聞。

《紐約時報》及有線電視新聞網絡（CNN）報道，諾姆於2018年曾透露，特朗普首次在白宮橢圓形辦公室見她時，她邀請對方到南達科他州，指當地有總統山。特朗普說自己有個夢想就是見到總統山有他的雕像。諾姆最初以為特朗普開玩笑，所以開始笑，但特朗普沒有笑，他是認真的。

之後，白宮在去年聯絡諾姆，特朗普同年7月4日、即美國國慶日飛到南達科他州慶祝，還在總統山前拍照，而諾姆則向特朗普送上刻有其肖像的總統山仿製品。特朗普其後在Twitter上載他與總統山的合照，又斥責《紐時》及CNN報假新聞，但稱：「雖然從未提議過，但基於我在頭3年半任期完成的事，也許比很多總統多，這對我來說是個好主意！」