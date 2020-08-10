美衞生部長與蔡英文會面　陸方提嚴正交涉

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾訪台之旅踏入第2日，周一（10日）早上獲蔡英文總統接見。阿薩爾下午簽署衞生合作備忘錄，強調美國退出世界衞生組織後，將透過多邊及雙邊合作方式和全球合作，並與台灣討論參與意願。

蔡英文、台外交部長吳釗燮及衞福部長陳時中等人於早上10時左右，在總統府會見阿薩爾，雙方全程戴口罩，以作揖代替握手。作為美台斷交41年首位訪台的最高級美方官員，阿薩爾以「總統」稱呼蔡英文，讚揚台灣的防疫成效，並把需要的醫療物資送往美國、太平洋島國等世界各地。他指，此行的重點是加強美台進一步合作，共同預防、偵測及回應各項公共衞生挑戰，並傳達美國強烈支持台灣及友好訊息。

蔡英文致辭時感謝美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等人，期望美台在共同研究生產疫苗、藥物上有顯著進展。她指，雙方不僅在防疫，以至各個領域上的交流都可以取得突破，為印太區域的和平穩定發展貢獻力量。蔡英文又稱，美方一直希望台灣能參與世界衞生大會，但受大陸阻撓，因此感到遺憾，強調政治因素不應凌駕在健康人權之上。

阿薩爾下午前往中央流行疫情指揮中心，與陳時中簽署《台美醫衞合作備忘錄》，成為雙方41年來首次簽署的衞生合作文件。備忘錄擴大雙方合作範圍，涵蓋全球衞生安全、傳染病防治及慢性病防治等，雙方將展開合作計劃、安排人員交流及舉行研討會等。

陳時中指，期望美方協助台灣恢復世衞觀察員地位。阿薩爾透露，美國過去4年一直推動台灣恢復世衞觀察員地位，但被世衞及中共阻止，華府感到十分沮喪，認為世衞沒有改革。

陸方外交部發言人趙立堅表示，美方所作所為嚴重違背在台灣問題上所作承諾，敦促美方恪守一個中國原則及中美3個聯合公報規定，停止與台灣作任何形式的官方往來及接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題，避免嚴重損害中美重要領域合作及台海和平穩定。