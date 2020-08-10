港區國安法：黎智英被捕　蓬佩奧稱深感不安

香港警方國安處周一（10日）拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層等7人，引起國際關注。美國、英國、法國、日本以至中東的傳媒紛紛報道事件；有英媒指，黎智英是目前為止因《港區國安法》被捕的最知名人士。美國國務卿蓬佩奧表示，對於黎智英被捕深感不安，形容這進一步證明中共剝奪香港自由及侵蝕香港民眾權利。

美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》、彭博社、英國《衞報》、法新社等均有報道黎智英被捕。有英媒報道指，黎智英是香港最突出的民主派人士，經常批評北京。英國廣播公司把黎智英的新聞放於網站頭條報道，《衞報》亦把相關報道放於當眼位置。

美國共和黨佛羅里達州參議員史葛（Rick Scott）在Twitter發文，轉發黎智英被捕的報道，指摘中共及其傀儡在香港繼續噤聲，威嚇為民主和人權發聲的人，又批評《港區國安法》只是直接侵害香港自由和自治的工具。長期關注香港議題的美國共和黨籍密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）亦轉發相關報道，指黎智英因發表反對中共的言論而被捕，形容這是中國想加諸於全世界的「言論自由」。

Hong Kong Democracy Council（HKDC）美籍港人總監朱牧民在Twitter則指，黎智英被捕意味香港僅餘的自由正快速消失；又提到自己正被通緝，反映審查、打壓及拘捕的風險不只威脅到在港人士，亦可能禍及在美人士。香港前議員劉慧卿稱，今次拘捕傳達出非常負面的訊息，對想要發聲的人特別是傳媒造成寒蟬效應，是令人非常不安的發展。

總部設於美國的保護記者委員會（CPJ）亞洲項目協調員布特勒（Steven Butler）表示，港府做法反映最令人擔憂的問題，《港區國安法》將用來壓制民主言論及限制新聞自由，應立即釋放黎智英及撤銷控罪。加州大學歐文分校歷史教授華志堅（Jeffrey N. Wasserstrom）則認為，黎智英被捕可能與美國制裁中港官員有關，但只是事態發展的其中一環，不斷打擊與公民社會有關的香港人和機構，又形容今次情況可能比黎智英以往被捕更嚴峻，包括他可能被送返中國大陸受審，因為此前國安法仍未實施。

台灣的陸委會指，近期陸續有港人、甚至是外國公民因《港區國安法》被捕或通緝，顯示該法除企圖在香港製造寒蟬效應，更是中共政治清洗、霸權擴張的工具；若相關方面持續濫權、張牙舞爪，終將遭民心背離及惡果反噬。