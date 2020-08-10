拜登若選女副手恐招性別歧視攻擊　女性團體動員預防

美國民主黨下周一（17日）舉行全國代表大會，該黨總統參選人拜登的副手人選備受關注。拜登早已明言會挑選女性當副手，引起女性團體關注，擔心女副手可能招來更多性別以至種族歧視的攻擊，遂聯署呼籲並動員積極應對有關問題。

多個女性團體採取行動，包括通知各大傳媒將支持女副手人選，組成快速應變小組追蹤性別及種族歧視的情況，希望根除這些女性從政引發的問題。其中一名拜登副手大熱人選、加州參議員哈里斯，就曾被一些匿名的拜登支持者批評「過於有野心」。

曾任白宮公共聯絡辦公室主任的反性騷擾組織「Time's Up」華裔女主席陳遠美受訪稱，自己曾有同類經歷，她與其他女性團體負責人已討論了數周，如何防患於未然。另一女性團體「紫外線」（Ultraviolet）則發出指引，讓媒體在訪問或報道女性或有色人種參政時，避免發表無心的性別及種族偏見或不實資訊。

各女性團體主席上周曾聯署致函傳媒，指一名黑人女副總統參選人可能誕生，希望他們利用此機會評估社會不公的情況。曾任前美國總統奧巴馬高級顧問的雅雷（Valerie Jarrett）強調，不是所有對女政客的攻擊都是性別歧視，但不應把她們看作政界異類。