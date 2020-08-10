港區國安法：華制裁11名美國人　包括參議員魯比奧克魯茲

中國外交部發言人趙立堅周一（10日）表示，中方制裁11名美國人，包括參議員魯比奧、克魯茲，及人權觀察組織行政總監羅斯，以報復美方日前對香港採取的類似措施。當中，魯比奧、克魯茲2人更是在一個月內，第二次被中方點名制裁。魯比奧在社交網回應最新制裁︰「上月中國禁制我，今天他們制裁我。我不希望自己有妄想症，但我開始覺得他們不喜歡我。」

趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，制裁多名中國和香港官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國人實施制裁。

香港特區政府發言人回應，全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。發言人指，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港特區發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣布行政指令；近日更肆意詆毀《港區國安法》，充分暴露其雙重標準及虛偽，嚴重損害雙邊關係。

對於北京政府的制裁，白宮女發言人麥克納尼周一指，總統特朗普過去對中國強硬，他會繼續這樣做。她又指特朗普勇於對抗中國的立場十分明確。

11名美國人制裁名單

美國聯邦參議員 魯比奧

美國聯邦參議員 克魯茲

美國聯邦參議員 霍利

美國聯邦參議員 柯頓

美國聯邦參議員 圖米

美國聯邦眾議員 史密斯

美國國家民主基金會總裁 葛希曼

美國國際事務民主協會總裁 米德偉

美國國際共和研究所總裁 特溫寧

人權觀察組織行政總監 羅斯

自由之家主席 阿布拉莫維茨