龍飛船成功降落創歷史　NASA剪輯網民興奮反應賀回家

美國太空人赫利（Doug Hurley）及本肯（Bob Behnken）上周日（2日）乘坐太空探索科技公司（SpaceX）的「龍」飛船，成功返航降落墨西哥灣海面。此次行動為美國45年來首次有太空船在海中降落，吸引大量民眾守候直播歡迎。美國太空總署（NASA）特意收集民眾在社交網上載的歡迎反應，周日（9日）上載合輯短片，為這歷史時刻寫下註腳。

「龍」飛船降落當日，不少網民拍下在家興奮觀看直播，拍手歡呼的場面。NASA特地將收集了這些有趣的短片和照片，並在周日以「歡迎赫利和本肯回家：社交媒體歡迎儀式」為題，上傳了短片合輯。片中可見，有孩童在電視直播前搖旗蹦跳、有少女高舉雙手歡呼，亦有不少人拍下祝賀照片，充滿歡樂氣氛。

赫利和本肯上周結束為期62天的國際太空站（ISS）「出差」之旅，乘坐「龍」飛船，以「海面濺落」（splashdown）的方式降落墨西哥灣。其時風暴「伊薩亞斯（Isaias）」正橫掃巴哈馬一帶地區，令行動備受關注，不少人都特地守候直播，希望見證太空人安全返回地球。