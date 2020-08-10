新冠肺炎︰9旬翁病榻旁執手送別　染病妻離世3周後隨赴黃泉

美國佛羅里達州一名9旬老翁的妻子，早前確診新冠肺炎入住隔離病房。老翁在妻子臨終前，獲醫院批准每日穿全套保護衣探望老伴。妻子上月中不幸去世，老翁其後亦證實確診，惟他沒後悔，並在妻子離世3周後也去世。這對被醫院稱為「羅密歐與茱麗葉」的鴛侶，終於可在天堂再續前緣。

90歲的瑞克（Sam Reck）與86歲妻子喬安（JoAnn Reck）結婚30年，後者一年前患上失智症入住安老院。瑞克為了可以常跟妻子見面，特別搬到安老院旁一間宿舍，讓自己可在露台與在安老院的妻子朝夕相見。

喬安上月身體不適，其後確診新冠肺炎，家人以其年事已高，不欲她插喉受苦，決定不為她安裝呼吸機，而讓她在寧養病房終老。這期間瑞克每日都穿上保護衣探望妻子，在床畔輕聲跟她訴衷情。夫婦倆鶼鰈情深令人動容，醫護人員更將他們譽為「羅密歐與茱麗葉」。

可惜喬安最後在上月12日終離世，瑞克在醫院執着她的手溘然送別。未料到，瑞克陪妻子走完最後一程3周後，在上月24日亦確診染病入院。瑞克的兒子問他，有否後悔因探望媽媽而染病，瑞克不假思索回答：「從沒有！」到了本月1日，瑞克亦不敵病魔與世長辭，踏上彩虹橋與亡妻重聚。據了解，家人會將他倆的骨灰合葬，讓他們永遠在一起。