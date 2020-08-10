今年上半年棄美籍人士急增　多與政局及稅收有關

美國有專門研究稅收的會計師行周日（9日）發表報告，指2020年上半年有超過5800名美國人放棄美國國籍，與2019年全年的2072人相比增加逾2.5倍。原因多與國內政治風氣及稅務有關。

布里奇會計師行（Bambridge Accountants）紐約分部指，他們會分析政府每3個月公布放棄美籍人士的統計數據，當中大部分是已經居住於境外。會計師行合夥人布里奇指，他們對總統特朗普處理疫情的手法以及國家目前的政策等都感到不滿，已經受夠了這一切。

目前有900萬人居住在美國以外地方，而即使不居住在美國亦須申報其外國銀行戶口、投資及退休金等。當中他們可以得到1200美元（約9300港元）稅額減免及每名子女500美元（約3875港元）退稅，但對許多人而言依然覺得繳稅太多。

會計師行亦提到，有許多人都觀望11月的總統選舉，預測屆時將會有新一波棄籍潮。放棄美國國籍人士需要親身到其居住國家的大使館繳交2350美元（約1.82萬港元）費用放棄國籍。