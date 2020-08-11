新冠肺炎：美媒訪武漢病毒研究所　華科學家反駁指控

中國湖北武漢病毒研究所一直被歐美部分國家懷疑是新冠病毒流出地，有美國傳媒上周五（7日）派人前往當地，參觀研究所之餘，亦與多名高級科學家會面。有受訪者否認新冠病毒是從研究所外洩傳聞，亦反駁美方指控，又指中美緊張關係不利科學發展。

成首間獲准進入研究所的外國新聞機構全國廣播公司（NBC）周一（10日）報道，旗下人員在5個多小時行程中，曾到訪四級生物安全水平實驗室，見到技術人員身穿防護衣服進行研究。研究所所長王延軼否認新冠病毒是從研究所外洩，又指她與他人感受到不公平的攻擊：「很不幸，我們被當成病毒來源的代罪羔羊。」

美國《華盛頓郵報》早前引述美國國務院外交電報指，有曾到訪當地的美方官員注意到，研究所欠缺受訓的技術人員。王延軼在訪問反駁，美方官員2018年1月19日曾到訪當地，但沒有參觀過任何實驗室，也沒有討論生物安全程序。

報道提到，王延軼與研究員袁志明雙雙認為，中國不應備受批評，反而應該因其遏制及認定確定病毒的努力而受讚揚，又指研究所將全力支持世界衞生組織的調查工作，呼籲展開更多國際間的合作。袁志明更稱，中美緊張關係不利世界進步及穩定，呼籲在疫情蔓延期間需相信及尊重科學，以及信任科學家。