港區國安法：再回應黎智英被捕　美卿稱會待香港如其他中國城市

壹傳媒黎智英周一（10日）被香港警方國安處拘捕後，美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧同日陸續開腔。蓬佩奧當日第二度回應事件時稱，黎智英被捕顯示在《港區國安法》實施後，北京對待香港如其他中國大陸城市，而美國會採取行動，確保華府會同樣對待香港。

蓬佩奧稱，鑑於周一早上見到的狀況，以及過去一星期見到的情形，他對於「中國會改變正在進行的事情」不感樂觀；而可以肯定的是，正如總統特朗普所言，中方以對待其他城市的方式對待香港，而美方也會這樣做。他又稱，美方不會容許北京透過對香港人施加傷害而得益。

蓬佩奧較早時間時已表示，對黎智英被捕深感不安，形容這進一步證明中共剝奪香港自由及侵蝕香港民眾權利。

彭斯則在Twitter表示，黎智英被捕是對世界各地熱愛自由人士的極大冒犯及侮辱。他稱，美方將繼續與黎智英及所有熱愛自由的香港人站在一起，更在貼文尾段加上「#FreeJimmyLai」（「釋放黎智英」）的主題標籤（hashtag）。

除彭斯及蓬佩奧外，較早前美國國會及行政當局中國委員會（CECC）稱，黎智英及壹傳媒高層被捕，是為了恐嚇北京無法控制的媒體。CECC指有關行動需受國際強烈譴責，促請聯合國召開緊急會議，討論香港國安法限制人權。