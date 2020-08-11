前CEO瞞與員工有性關係　麥當勞追討4千萬美元遣散費

美國知名連鎖快餐店麥當勞去年11月辭退英籍行政總裁伊斯特布魯克（Steve Easterbook），指他涉隱瞞與女員工的親密關係。麥當勞近日再調查時發現，伊斯特布魯克隱瞞了與3名女員工的性關係，互傳裸照，更向其中一人轉送價值數十萬的股份。麥當勞周一（10日）入稟法院向伊斯特布魯克追討4000萬美元（約3.1億港元）遣散費，伊斯特布魯克未回應事件。

伊斯特布魯克去年被指刻意隱瞞與女員工的親密關係，但向董事會聲稱沒有肉體關係。麥當勞當時掌握伊斯特布魯克與員工的親密短訊及視像通話等證據，指他違法公司「嚴禁有任何親密行為」的要求，以「沒有原因」把伊斯特布魯克革職，給予他巨額遣散費，避免捲入長年訴訟。

至今年7月，一名員工向麥當勞提供資料，公司檢查伺服器後發現伊斯特布魯克的公司電郵有裸照，亦有信息證明他授權轉讓股份。由於首次調查只是檢查電話，當中的圖片及訊息已刪除，因此不知伊斯特布魯克與員工有性關係。麥當勞現將以蓄意隱瞞關係、破壞記錄以隱瞞行為為由追討遣散費。