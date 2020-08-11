姆紐欽稱不容許TikTok大規劃收集美國人數據

美國總統特朗普日前宣布封殺中國影片分享程式抖音海外版TikTok，財長姆紐欽周一（10日）表示，TikTok不能繼續以目前形式大規模收集美國人數據，而財政部有工具糾正有關情況。

姆紐欽接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，特朗普已經非常明確地表示，不會再讓TikTok以目前形式繼續運作，他沒有回應微軟收購TikTok的談判。

另一方面，美國加密通訊軟件Signal發言人原田潤（Jun Harada，音譯）上周五（7日）表示，特朗普簽署封殺微信的行政命令後數小時，Signal在中國的下載量激增。他稱：「信不信由你，我們（的程式）在中國實際上沒有被禁。」不過他以保障用戶私隱為由，未有交代實際數字。

雖然手機程式商店Google Play在中國被禁，但中國iPhone用戶及Android手機用戶仍可透過蘋果公司App Store或Signal官網下載和安裝Signal。惟有人權觀察組織憂慮Signal在中國人氣飆升，會步WhatsApp和Telegram後塵，招致中國政府封殺。