美加強對華施壓　轟炸機兩赴日本訓練

中美角力愈演愈烈之際，美國繼續加強在西太平洋的軍事活動。美軍周一（10日）公布，駐守關島的B1B轟炸機上周五（7日）飛往日本，與14架日本航空自衞隊戰機及列根號航空母艦戰鬥群訓練；美軍轟炸機周二（11日）亦北上日本執行任務。

美國太平洋空軍表示，1架駐守關島安德森空軍基地的B1B，上周五在日本沖繩縣及日本海的空域，分批與日本航空自衞隊8架F2戰機及6架F15戰機展開編隊航法訓練，目的是提升兩軍共同應對能力及戰術技量，並在日本海與列根號航空母艦戰鬥群展開聯合戰爭海上訓練。美軍稱訓練增強機組人員支援印太地區自由及開放的能力。

巧合的是，根據俄羅斯國防部上周五發放的新聞稿，涉事美軍轟炸機當天飛入鄂霍次克海並接近俄國邊界，結果遭俄軍3架蘇35S戰機攔截，但美軍至今無證實此事。

另外，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周二表示，兩架呼叫代號分別是BLUR01及BLUR02的B1B，當天由關島安德森空軍基地北上飛往日本，預料將經津輕海峽再次飛入日本海執行任務，而它們途中獲兩架KC135R空中加油機支援。

中國「南海戰略態勢感知計劃」周二在社交網發文，指列根號航空母艦戰鬥群當天相信已由東海駛入沖繩縣東南部海域。