新冠肺炎：特朗普稱與習近平關係不如以往好

美國的新冠肺炎疫情是全球最嚴重，總統特朗普周二（11日）稱他與中國國家主席習近平的良好關係已因疫情改變；指已有一段長時間沒有跟對方對話。另外美媒周一（10日）透露華府正擬定新計劃，授權政府禁止懷疑染新冠肺炎或其他疾病的美國公民入境。

知情人士指，疾病預防及控制中心（CDC）正草擬詳細條文，授權政府禁止「合理」被認為感染新冠肺炎或其他疾病的美國人入境。新指引將由CDC發布，預料不會在本周實施，但時間可能有變。有民間組織批評，特朗普政府推出一個又一個的邊境禁令，直指禁止美國公民入境是違憲。CDC暫未回應事件。

CDC與英國的科學團隊早前發現，近40%患者的體重指數（BMI）在30以上，證實肥胖者感染新冠肺炎後，容易成為重症患者，並增加死亡風險。美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）周一表示，FDA不會因疫情嚴峻而放寬審查疫苗臨床試驗數據準則，以確保其安全性。

另外，特朗普上周曾表示11月大選前將會有疫苗面世，但德州貝勒醫學院疫苗專家霍茨（Peter Hotez）認為不可能。後者分析了由美國有線新聞網絡（CNN）獲得、美國藥廠Moderna發給疫苗測試研究員的電郵，認為根據目前進度，該公司的疫苗不可能於11月前推出巿場。