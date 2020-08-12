新冠肺炎：俄國批准全球首款疫苗　美英質疑是否安全有效

俄羅斯總統普京周二（11日）宣布該國衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種，但西方國家普遍質疑疫苗是否安全。

正在台灣訪問的美國衞生部長阿薩爾接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱：「疫苗的重點不是搶第一。重點在讓美國人民與全世界人民擁有安全又有效的疫苗。」他指出為證實疫苗安全又有效，資訊透明很重要；他也表示，在美國的「神速行動」（Operation Warp Speed）計劃下，目前有6種疫苗正在研發中。

白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）也對俄羅斯疫苗的試驗結果表示懷疑，她接受霍士新聞訪問時稱：「美國的標準嚴格多了。我國食品及藥物管理局（FDA）訂定了標準，而我從俄國聲明中領略到的是，這跟我們差得遠了。」

俄羅斯的「史普尼克V」疫苗僅測試了不足兩個月，並只有38名志願者參與測試，英國有免疫學家也認為，疫苗欠缺全面測試的數據，難以令人信服。他們形容俄國批准「史普尼克V」疫苗行為「鹵莽」，仍疫苗仍未作大規模測試證實其有效，疫苗的不良效果很可能仍未發現，批准疫苗猶如進行大規模人口實驗，指摘俄國若將未進行過適當測試的疫苗進行大規模注射是不道德。

世界衞生組織則表示，正與俄羅斯衞生部門保持密切聯繫，並正就世衞對該疫苗進行資格預審進行討論。

不過，仍然有國家對俄羅斯疫苗充滿信心，繼菲律賓總統杜特爾特稱「自願成為第一個親自測試俄羅斯疫苗的人」之後，巴西巴拉那州政府亦正與俄方洽談大規模生產「史普尼克V」疫苗。