拜登宣布　黑人女參議員賀錦麗成為其副手人選

美國民主黨總統參選人拜登周二（11日）公布，加州黑人女參議員賀錦麗（Kalama Harris，前譯哈里斯）成為副手人選。

現年55歲的賀錦麗，篤定成為美國歷史上，首位代表重要政黨參與總統大選的黑人女性。拜登社交網站公布賀錦麗成為其副手時，讚揚她是為弱勢人士而戰的無畏戰士，也是美國最佳的公務員之一。

美國連月來反種族歧視浪潮席捲全國，在此背景下拜登選擇黑人女性作為副手的呼聲高漲。賀錦麗是移民後代，她的父親是牙買加裔黑人（牙買加裔黑人多有非洲血統），母親是南印度泰米爾人，是以賀錦麗具有非裔與亞裔的雙重背景。賀錦麗曾經成為加州第一位女性總檢察長，而近來在反歧視非裔的抗爭中亦高調支持警務改革。

賀錦麗曾在黨內初選辯論時，批評拜登在上世紀70年代在參議院跟種族隔離主義者合作，但自去年12月退出總統提名戰後，便轉而支持拜登，並積極為他籌款。上月底，拜登舉行記者會時，亦被傳媒拍到手上的「貓紙」，在賀錦麗的一欄下面，寫着「不懷恨在心」、「對選戰幫助很大」、「非常敬重她」等優點。

賀錦麗與拜登的已故長子博拜登（Beau Biden）交好，拜登在社交網站中亦特別提到這一點。拜登表示，賀錦麗當總檢察長時，與兒子合作無間，對抗大銀行、為工人爭取，又保護婦孺免受虐待。他說：「我當時已很自豪，現在也很自豪她成為了我的競選拍檔。」