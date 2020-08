致力保存華裔移民文化遺產　華人博物館前總監陳麗妃病逝

曾任紐約市美國華人博物館(MOCA)行政總監、一生致力於保存華裔移民文化遺產的美籍華人陳麗妃,上月24日因患子宮內膜癌在紐約州長島的家中去世,享年71歲。

陳麗妃的父母是台山移民,她的父親與很多早期移民一樣,經營洗衣店並做其他小生意,母親則在曼哈頓下東城的製衣廠工作,夫婦倆也曾經營過一家餐館。陳麗妃在曼哈頓出生,在高中畢業後獲得獎學金入讀巴納德學院(Barnard College)取得社會學學位,之後又入讀紐約大學獲社工碩士學位。

陳麗妃畢業後曾任職社工,在紐約華裔社區成長和工作過程中,她一直覺得雖然紐約華裔人口眾多,但缺少記述華埠歷史點滴和文化的博物館,沒有任何集中體現華裔歷史的地方,供華裔移民和後代了解及學習。她還認為,這類博物館可以幫助華裔移民討論相關的文化和社會問題,例如可緩解移民父母與在美出生子女之間,因教育背景和觀念而引發的矛盾。

陳麗妃於是本着「恢復我們的歷史,講述自己想講述的故事」的想法,加入了紐約華埠居民黎重旺與歷史學家陳國維於1980年創建的「華埠歷史研究項目」(New York Chinatown History Project)。他們經常流連在華埠街頭,搜羅因房屋裝修而被扔到街上的垃圾,在其中尋找老一輩移民的書信、日記、照片和報紙簡報,以及舊店面的招牌等等具歷史價值的物品。

該項目於1991年演變為美國華人博物館,陳麗妃功不可沒,她在於1997年至2006年擔任行政總監。該博物館特別令她引以自豪的展覽,是1991年的「你今天在學校學到了什麼?公立23小學,1893年至1976年」(What Did You Learn in School Today?: P.S. 23, 1893-1976),展現這所學校近百年間人口結構的變化:從曾經以愛爾蘭、意大利裔為主,發展到多是俄羅斯裔、華裔。公立23小學也曾是該博物館放置館藏的地方,惜在今年1月的一場大火中被摧毀。