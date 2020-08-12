特朗普對拜登副手決定感意外　競選陣營轟賀錦麗是騙子

篤定代表美國民主黨出選總統的前副總統拜登，周二（11日）公布挑選了黑人女參議員賀錦麗為其競選拍檔，總統特朗普對拜登的決定感到意外，認為賀錦麗在民主黨初選表現惡劣以及不尊重拜登。特朗普競選陣營亦炮轟賀錦麗是個騙子。

特朗普在白宮記者會時，批評賀錦麗在初選期間對拜登態度惡劣，「難以置信有人會挑選一個這麼無禮的人做副手」。他又重提2018年在最高法院大法官人選卡瓦納的參院確認提名聽證會上，賀錦麗是議員中「最刻薄、最可怕、最無禮」一位。其後他在Twitter分享一段攻擊拜登及賀錦麗的片段，標籤賀錦麗為「激進左翼」和騙子。

另外，特朗普競選團隊皮爾遜（Katrina Pierson）在一份聲明中稱，賀錦麗「會捨棄自己的道德，埋沒她作為檢查官的履歷，以安撫控制着民主黨的反警察極端分子。」

皮爾遜又指摘，賀錦麗「愉快地擁抱着左派的激進宣言，呼籲加徵數以萬億美元計的新稅項，又支持桑德斯由政府承擔醫療的主張。」並批評拜登選擇賀錦麗作副手，證明他徒具空殼，「只充塞着激進左翼的極端議程」；揚言拜登與賀錦麗的組合，會在選戰中敗給主張美國優先的特朗普和副總統彭斯。