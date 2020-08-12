美媒稱TikTok曾違Android私隱政策　收集手機位置資料

影片分享程式TikTok的美國業務處於賣盤或被封殺的交叉點，美國《華爾街日報》周二（11日）卻報道，指TikTok違反了Google旗下手機操作系統Android的私隱政策，收集用來確認流動網絡裝置位置的識別碼長達15個月。

報道指，蘋果iOS App Store和Google Play Store都防止應用程式收集「媒體存取控制位址」（Media Access Control Address，MAC位址），但TikTok卻利用加密方法，隱匿其收集該位址的行為，避過Android的私隱保護措施，沒有先問准用戶就收集裝置的MAC位址。這個行為至去年11月才停止，其時TikTok及其中國母公司字節跳動正面臨華府愈來愈嚴厲的審查。

MAC位址是確認網絡裝置位置的位址，具備上網功能的裝置都會有，每個都獨一無二而且不能更改，通常被收集作賣廣告之用，但也可以用於追蹤裝置的使用者。白宮之前曾表示，擔心用戶數據可能落入中國政府手中，並被用來建立詳細的個人檔案用於勒索或從事間諜活動；而TikTok則堅稱其不會將收據與中國政府分享。

《華爾街日報》稱，TikTok未有就報道作詳細回應，但該公司指目前的TikTok版本沒有收集MAC位址。