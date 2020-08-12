59%選民料拜登無法完成4年任期　需由副手接替

美國總統參選人拜登周二（11日）選定黑人女參議員賀錦麗為副手，大大影響11月的選戰形勢。周一（10日）公布的民調結果顯示，有59%受訪者認為拜登如果當選總統，料將無法完成4年任期，總統之位屆時需由其副手頂替。拜登若順利勝選，將以78歲高齡、成為史上最年長就任的總統，外界憂慮他或有患上認知障礙症（腦退化症）的風險。

深得現任總統特朗普歡心的民調機構拉斯穆森（Rasmussen）周一發表最新調查報告，顯示近六成受訪選民認為拜登「有可能」無法完成4年任期，其中39%人更認為情況是「極有可能」；而認為拜登較有可能完成任期的，則只有35%。民調又顯示，38%受訪者認為拜登正受認知障礙症影響，另有61%受訪者認為拜登應公開交代有關問題。

蒙茅斯大學周二公布的最新民調則顯示，拜登支持度持續領先競逐連任的特朗普，以51%對41%保持了10個百分點的優勢。不過，蒙茅斯大學上月公布的民調中，拜登支持度一度拋離13個百分點，現時差距有所收窄。