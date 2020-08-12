賀錦麗憑背景成拜登安全之選　桑德斯支持者失望

美國加州黑人女參議員賀錦麗在去年底退出角逐民主黨的總統選舉提名資格後，一直被視為參選人拜登的熱門副手人選。美媒分析，賀錦麗從政經驗和背景身份符合拜登團隊需要，對志在必得的拜登而言，是一個避免失分的安全之選。惟黨內進步派選民對此表示失望，認為賀錦麗無法代表年輕選民及反種族歧視示威者。

有線電視新聞網絡（CNN）列舉了賀錦麗的各項優勢，包括︰她曾參加黨內初選，有在大選舞台亮相；55歲的年紀相對年輕，可補足拜登爭取年輕選票上的不足；她出身的加州，正是民主黨金主和選民的陣地。更重要的是，賀錦麗篤定成為首名出現在大選選票上的黑人女性及亞裔，成為拜登之選並不令人意外。

民主黨進步派代表、現已停止初選工程的桑德斯雖然表態支持賀錦麗競逐副總統之位，但其支持者卻反對聲不絕。桑德斯前新聞秘書格雷（Briahna Joy Gray）已即時攻擊曾任加州總檢察長的賀錦麗︰「我們正為過度執法的問題，身處美國史上最大的示威，但民主黨卻選了一名『警察頭子』和撰寫嚴苛刑法的拜登，去挑戰特朗普。」