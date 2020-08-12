華府或禁在TikTok賣廣告　於美應用程式商店上架

白宮文件指，特朗普的行政命令可能要求美國的應用程式商店把TikTok下架。

美國總統特朗普上周簽署行政命令，下月20日起禁止國內人士及企業與TikTok母公司字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易。英媒周三（12日）引述一份白宮文件指，該行政命令可能會要求美國的應用程式商店把TikTok下架，並禁止國內人士及企業在該應用程式上賣廣告。

特朗普簽署的行政命令未有具體說明對TikTok及WeChat封殺的範圍，英媒引述一份上周發給支持者的白宮文件，顯示華府正考慮阻撓TikTok營運和資金的主要業務，被禁止的交易或包括應用程式商店提供TikTok下載、在該應用程式上賣廣告、接受下載該應用程式的服務條款。

有消息人士向英媒確認該份白宮文件的真確性，但暫未知美國會否對微信展開類似的措施；TikTok未有即時回應上述消息。美國國際戰略研究中心的網絡安全專家劉易斯（James Lewis）指出，禁止TikTok在美國主要的應用程式商店上架，可能會嚴重破壞TikTok的美國業務及扼殺其增長，但美國政府可能沒法阻止人民從外國網站下載該應用程式。

中國外交部副部長樂玉成周二（11日）受訪時談及TikTok一事，指美國政府在拿不出任何真憑實據下，對TikTok進行有罪推定，批評是「強盜的邏輯，明火執仗的搶劫」。他指，美國同樣是以莫須有的借口，在全球剿殺華為；又指美國有嚴重的「恐高症」，就是恐懼別國的高科技，自身污迹斑斑，卻針對他國搞「潔淨網絡」計劃，把國際互聯網變成「美國單邊網」。