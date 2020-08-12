新冠肺炎：特朗普引述錯數據　稱疫情大幅減退

美國累計超過514萬人感染新冠肺炎，其中逾16.4萬人死亡。總統特朗普周二（11日）在白宮疫情記者會表示，全球多國的疫情仍然持續，但美國由7月底起，7日平均感染率下跌近20%，稱美國疫情正在減退，短時間減退速度會更快。有線電視新聞網絡（CNN）指，特朗普在會上引述誤導數據，訛稱美國應對疫情比其他國家為好。

特朗普說：「自7月底起，美國7日平均感染率已經下跌近20%，但全球多國疫情持續上升。法國和德國上周錄得3個月以來最高單日確診數字。」他稱，荷蘭、瑞典、比利時等其他歐洲國家的確診個案急速上升，但美國疫情正在減退。不過CNN發現，美國最近7日的平均感染率只較以往下跌約10%，而非特朗普所指的20%。

在俄羅斯宣布搶閘批准全球首款新冠肺炎疫苗後，特朗普宣布華府會斥資15億美元（117億港元）訂購一億劑由生物技術公司Moderna研發中的疫苗，該疫苗目前進入臨床測試階段。特朗普指正以創紀錄的時間研發疫苗，相信很快可以面世。

另外，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇周一接受美國廣播公司（ABC）訪問時指，疫情不會貿貿然消失，美國踏入秋季和冬季時，將同時面對新冠肺炎和流感的雙重夾擊，促請美國人戴口罩和保持社交隔離。