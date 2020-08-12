美軍夾擊中國　隱形轟炸機部署印度洋

美國繼續在印太地區部署兵力，加強對中國的軍事施壓。美軍3架B2A隱形戰略轟炸機周二（11日）飛越大半個地球，從本土經太平洋抵達印度洋戰略重地迪戈加西亞島。連同駐守西太平洋關島的B1B，意味美軍轟炸機東西兩翼「夾擊」中國。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周二發文，表示該批呼叫代號分別是REAPR11、REAPR12及REAPR13的B2A，從密蘇里州懷特曼空軍基地出發，取道太平洋夏威夷前往迪戈加西亞島，途中經過澳洲北部，沿途獲多架空中加油機支援。

美軍對上一次在迪戈加西亞島部署這款轟炸機是2016年3月，當時美國太平洋空軍表明是回應南海局勢緊張，因此需要在印太地區提供持續及可靠的空中戰力。美軍暫未證實今次部署行動，但上月中已在關島安德森空軍基地部署2架B1B轟炸機。

分析指，隨着美軍今年4月結束長達16年在關島的「持續轟炸機進駐」（CBP）任務，轟炸機特遣隊部署的性質出現改變，採用「動態武力運用」的作戰概念，部署規模及地點的形式不再固定，以符合國防戰略的戰略可預測性及作戰不可預測性。

此外，迪戈加西亞島的地理位置，有利美軍從當地執行長程作戰飛行任務，覆蓋範圍包括太平洋、中東及東非。今次部署不但有針對中國的性質，亦包括維持對伊朗可能發起侵略的戒備，美軍今年1月初至3月底曾在該島部署6架B52H戰略轟炸機。