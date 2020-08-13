蓬佩奧公開支持捷參議院長訪台　稱中俄伊威脅全球自由

美國國務卿蓬佩奧周二（11日）訪問捷克，並於下午在捷克參議院發表公開演說，期間公開支持捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）月底訪問台灣，並指「是個好計劃」。

蓬佩奧指中共慣於對無辜的人進行報復，如北京取消布拉格愛樂樂團在中國演出計劃、上海取消與布拉格市的合作，原因僅因布拉格市與台北締結姊妹市，深化與台灣的關係。蓬佩奧稱雖然布拉格愛樂樂團遭中國報復，但希望能盡快安排該樂團前往美國演出。

蓬佩奧演說提及，中共利用經濟實力來脅迫其他國家；又提起捷克前參議院議長收到，中國駐捷克大使館的信函威脅；而他同時警告，指以俄羅斯、中國和伊朗為首的威權主義正在抬頭，威脅全球的自由。

蓬佩奧在演說中，稱中共利用經濟力量當籌碼，影響全世界，呼籲歐洲各國共同對抗中共。他指中共已以前蘇聯從未做到的程度，纏繞住美、歐的經濟、政治和社會「現在情況並非冷戰2.0，要抵抗中共威脅（比對抗前蘇聯）更加艱難。」

另外，蓬佩奧與捷克總理巴比什(Andrej Babis)舉行聯合新聞發布會時表示，與中國和俄羅斯合作，會破壞捷克的國家主權，捷克能源集團在籌劃新建核電廠項目時，應避免採用上述國家的產品，又稱美國公司隨時準備為該核項目提供幫助。