傳特朗普有意大選後撤換防長　埃斯珀亦無意留任

美國總統特朗普與國防部長埃斯珀早已傳出不和，周三（12日）有報道指，特朗普打算在11月大選之後將埃斯珀撤換，而埃斯珀本人其實也無心留戀，打算在大選之後就掛冠。

彭博社引述消息指，特朗普近日私人下向人表示上述撤換埃斯珀的想法，而另一方面，埃斯珀亦向身邊的人表示，無論大選的結果如何，他都打算不再留任；意味着如果特朗普輸掉大選，埃斯珀也會比在明年1月才卸任的特朗普早離任兩個月。

埃斯珀在去年7月就任國防部長，但近來與特朗普多有意見不合的情況。特朗普不滿埃斯珀在重要問題上沒有公開為他辯護，包括俄羅斯被指向阿富汗塔利班武裝分子懸賞殺害美國軍一事。今年6月曾有報道指，特朗普在3月時獲悉此事，但選擇冷處理。

此外，今年6月由黑人男子弗洛伊德被警員跪殺引發的全國反種族歧視示威如火女荼之際，特朗普曾企圖派正規軍平亂，埃斯珀亦公然與特朗普唱反調；有傳特朗普當時已有意開除埃斯珀，但終被勸止，埃斯珀當時其實也打算辭職。

彭博社指，消息人事稱總統人事辦公室主管麥肯蒂（John McEntee）目前正在制定該人事變動的策略。白宮發言人迪爾（Judd Deere）周三回應報道時稱，目前白宮沒有有關人事方面的宣布，揣測大選之後或特朗普第二任期的人事變動也是不適當。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）則稱，為國家服務是埃斯珀的無上光榮，而這亦是在總統的意願下為之。