華裔女職業撲克手被殺恐怖案情曝光　死者遭綁起性侵活活燒死

美國密歇根州華裔職業撲克女玩家趙茜（Susie Zhao）的焦屍，今年7月中在底特律郊區被發現，案件至周三（12日）有新發展，根據新公布的法庭文件顯示，趙茜在臨死前被人用索帶綁起，並遭人用「大型物體」性侵，最後被人活活燒死。較早前落網的疑兇，是一名有性侵前科的露宿者。

60歲的疑犯莫里斯（Jeffery Bernard Morris）在一個星期前已經因涉嫌殺死趙茜而被控一級謀殺罪，法官已駁回其保釋申請。法庭文件顯示，根據趙茜的手機紀錄，她在死前一天的晚上遇到莫里斯，警方其後根據線索將逮捕莫里斯歸案。

莫里斯供稱，是在7月12日開車行經沃特金斯湖路(Watkins Lake Rd.)時接載了趙茜，然後當晚約9時26分，兩人一起抵達一間汽車旅館登記入住；之後兩人一起去商店買酒又回到旅館。莫里斯聲稱，趙茜在午夜時離開了汽車旅館，並將她放在莫里斯車子的物品、手機都拿走了。

不過，警方檢查了趙茜手機的紀錄發現，她其實到7月13日的清晨5時也沒有離開旅館，警方也從汽車旅館附近的閉路電視發現，莫里斯在13日清晨5時左右開車離開旅館，然後前往趙茜遭棄屍的公園，且在該處逗留了7分鐘。

案發數日後，警方在伊普西蘭蒂（Ypsilanti）一帶找到了莫里斯及他的車子，仔細搜查後發現了一些鞋印、毛髮、纖維及其他有血漬的物品，此外還找到印有莫里斯名字的行李袋、一張有血漬的床單，以及一根有大片血漬的木製棒球棒。這些證物目前正在奧克蘭縣的實驗室進行化驗。

趙茜生前最後一次被人見到行蹤是在7月12日傍晚5時許跟母親在一起，她的焦屍在13日早上8時左右，於龐蒂亞克湖休閒區（Lake Recreation Area）的停車場發現。警方在破案前一度懷疑，她的死亡原因可能與她在其他州份參與賭博有關，亦不排除兇手可能是她最近在密歇根州遇到的人。

趙茜從十多歲起玩撲克，被譽為是洛杉磯最佳撲克玩家之一，她在今年6月9日才從加州搬回密州居住。紀錄顯示，趙茜的錦標賽獎金累積達22萬美元（約172萬港元），她在2012年世界排名第90位，贏得逾7萬美元（逾54.6萬港元）。趙茜來自北京，畢業於密歇根州的私立克朗恩布魯克高中，大學就讀西北大學心理系。